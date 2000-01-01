Почему Dream About?
-Уникальные идеи для каждой свадьбы. У нас не было ни одного повторяющегося мероприятия.
- Индивидуальный подход к нашим парам. Ваша свадьба будет исключительно про вас.
- Мы учтем все ваши пожелания и не забудем ни об одной даже самой мелкой детали
-Вы будете вовлечены в процесс подготовки только на столько, на сколько сами этого пожелаете.
- Мы организуем вашу свадьбу так качественно, что вы не заметите, что вообще возникали какие-то проблемы. Решим абсолютно все вопросы за вас.
- И мы обещаем, что конечный результат превзойдет все ваши ожидания
- Вы запомните ваш день на всю жизнь
- Организуем свадьбы в любой точке земного шара
Обо мне
Предполагаю, что если Вы зашли на эту страничку, то вам стало интересно, кто же будет создавать ваш праздник мечты. Я с радостью расскажу Вам о себе.
Меня зовут Анна. Я являюсь основателем свадебного агентства Dream About.
СЕМЬЯ и ЛЮБОВЬ - мои две основные ценности в жизни, которые привели меня в свадебной бизнес. Для меня Свадьба - это не просто праздник для молодоженов и их гостей, это день рождения семьи, день рождения ВАШЕЙ семьи. И мне бы очень хотелось, чтобы он запомнился вам и вашим гостям на всю жизнь. Чтобы спустя долгие годы Вы бы могли с радостью и гордостью рассказывать про этот незабываемый день своим детям и внукам!
В подготовке вашей свадьбы мне помогает мое образование в Event индустрии, семилетний опыт организации мероприятий, обучение в одной из топовых школ свадебного бизнеса, постоянное повышение квалификации и лучшая команда.
Я буду рада создать для Вас теплый и семейный праздник, независимо от количества приглашенных гостей. Для меня свадьба - это не рабочий «проект», а один из самых важных дней в вашей жизни!
Мои сертификаты можно посмотреть здесь.
Услуги и стоимость
Что входит в услуги:
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Неограниченное количество встреч и звонков (я с вами 24/7)
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Составление сметы, работа в оговоренном бюджете
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Разработка концепции и стилистики свадьбы
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Разработка сценария
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Консультация по образам жениха и невесты (примерки)
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Подбор места, составление меню, координация персонала
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Подбор всех подрядчиков: ведущий, DJ, декоратор, фотограф, видеооператор, шоу-программы, салют и многое другое
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Разработка и составления плана свадебной церемонии
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Составление плана свадебного дня/техническое задание для подрядчиков
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организация трансферов
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Свадебный координатор на целый день во время свадьбы: координация всех подрядчиков, места проведения, решение всех форс-мажорных ситуаций