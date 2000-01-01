8 903 625 4245

Email: info@dream-about.ru

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Почему  Dream About?

-Уникальные идеи для каждой свадьбы. У нас не было ни одного повторяющегося мероприятия.

- Индивидуальный подход к нашим парам. Ваша свадьба будет исключительно про вас. 

- Мы учтем все ваши пожелания и не забудем ни об одной даже самой мелкой детали

-Вы будете вовлечены в процесс подготовки только на столько, на сколько сами этого пожелаете.

- Мы организуем вашу свадьбу так качественно, что вы не заметите, что вообще возникали какие-то проблемы. Решим абсолютно все вопросы за вас.

- И мы обещаем, что конечный результат превзойдет все ваши ожидания

-  Вы запомните ваш день на всю жизнь

- Организуем свадьбы в любой точке земного шара

 
 

Обо мне

Предполагаю, что если Вы зашли на эту страничку, то вам стало интересно, кто же будет создавать ваш праздник мечты. Я с радостью расскажу Вам о себе.

Меня зовут Анна. Я являюсь основателем свадебного агентства Dream About. 

СЕМЬЯ и ЛЮБОВЬ - мои две основные ценности в жизни, которые привели меня в свадебной бизнес. Для  меня Свадьба - это не просто праздник для молодоженов и их гостей, это день рождения семьи, день рождения ВАШЕЙ семьи. И мне бы очень хотелось, чтобы он запомнился вам и вашим гостям на всю жизнь. Чтобы спустя долгие годы Вы бы могли с радостью и гордостью рассказывать про этот незабываемый день своим детям и внукам! 

В подготовке вашей свадьбы мне помогает мое образование в Event индустрии, семилетний опыт организации мероприятий, обучение в одной из топовых школ свадебного бизнеса, постоянное повышение квалификации и лучшая команда.

Я буду рада создать для Вас теплый и семейный праздник, независимо от  количества приглашенных гостей. Для меня свадьба -  это не рабочий «проект», а один из самых важных дней в вашей жизни!

Мои сертификаты можно посмотреть здесь.

 

Услуги и стоимость

Что входит в услуги:

  • Неограниченное количество встреч и звонков (я с вами 24/7)

  • Составление сметы, работа в оговоренном бюджете

  • Разработка концепции и стилистики свадьбы

  • Разработка сценария

  • Консультация по образам жениха и невесты (примерки)

  • Подбор места, составление меню, координация персонала

  • Подбор всех подрядчиков: ведущий, DJ, декоратор, фотограф, видеооператор, шоу-программы, салют и многое другое

  • Разработка и составления плана свадебной церемонии

  • Составление плана свадебного дня/техническое задание для подрядчиков

  • организация трансферов

  • Свадебный координатор на целый день во время свадьбы: координация всех подрядчиков, места проведения, решение всех форс-мажорных ситуаций

организация свадьбы с бюджетом до 500 т.р.                           40 000 рублей
организация свадьбы с бюджетом от 500 т.р до 1 млн.          60 000 рублей
организация свадьбы с бюджетом от 1 млн. до 1,5 млн         80 000 рублей
организация свадьбы с бюджетом от 1,5 млн 7% от бюджета свадьбы
Заграничные свадьбы это наша особенная любовь и мы будем рады предложить вам супер выгодные и привлекательные условия по организации. Условия обсуждаются индивидуально.